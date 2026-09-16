Gurugram Hit And Run: कोर्ट ने आरोपी कल्याण बैंसला को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

बता दें कि पूरा मामला उस समय सामने आया जब बाइक सवार पीड़िता ने रविवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो एक कार उसकी बाइक की ओर तेज गति से आती हुई नजर आ रही है और टक्कर मारती भी दिखाई दे र ही है। यह घटना गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की बताई गई है। वीडियो बाइक पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था।