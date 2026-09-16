अपनी पहचान उजागर क्यों नहीं करना चाहती थी गुरुग्राम बाइक सवार पीड़िता, खुद किया खुलासा

पुलिस के अनुसार, गोल्फ कोर्स रोड पर शिवानी और कार सवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कार ने बाइक को टक्कर मार दी। गुरुग्राम के DCP (ईस्ट) संदीप कुमार ने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज में कार चालक द्वारा बाइक को साइड से टक्कर मारना दिखाई देता है। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया कृत्य माना है। पीड़िता ने भी पुलिस को बताया है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई।