महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप, TMC सांसद बोलीं- आजादी के सेनानी की तरह गोलियां झेलीं

Mahua Moitra News: कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को विरोध का सामना करना पड़ा। तेहट्टा थाना क्षेत्र के नटना में एक बैठक के लिए पहुंचीं महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घेर लिया। इस दौरान काले झंडे दिखाए गए और 'गो बैक' के नारे लगाए गए। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जब वह वहां से निकल रही थीं, तब उन पर अंडे फेंके गए।