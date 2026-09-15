UCC पर JDU के रुख पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले- संजय झा ने जदयू को किया बर्बाद, जो भाजपा चाहेगी वही होगा

राजद नेता तेजस्वी यादव (फोटो- tejashwi yadav FB)
Tejashwi Yadav: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ने बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर जदयू के रुख को लेकर संजय कुमार झा पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संजय झा ने जदयू को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और संजय झा पार्टी के भीतर ऐसा करवा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा, "संजय झा ने जदयू को बर्बाद कर दिया है। BJP जो चाहती है, वही जदयू में होता है और संजय झा यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ही हो।" उन्होंने स्पष्ट किया कि RJD ने अतीत में ऐसे कानूनों का खुलकर विरोध किया है और भविष्य में भी ऐसे किसी भी कानून का विरोध करती रहेगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार राज्य में जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दे रही है।
जदयू ने UCC को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेगी। जदयू के अन्य नेताओं ने भी कहा है कि किसी भी औपचारिक प्रस्ताव या बिल के पेश होने के बाद पार्टी उसके प्रावधानों का अध्ययन करेगी। जदयू नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि पार्टी बिल के विवरण का अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम रुख तय करेगी।
बिहार में UCC को लेकर यह विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 तक BJP-NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद, NDA के कुछ सहयोगियों ने सतर्क रुख अपनाया है। जदयू ने प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा और गहन अध्ययन की मांग की है, जबकि LJP (राम विलास) ने मांग की है कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए और सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया जाए।
बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में समाज का हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि मरीजों को प्लास्टर तक नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह NDA की सरकार है और उनके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, फिर भी बिहार को न तो कोई मदद मिलती है और न ही कोई खास सहयोग। बिहार के लोग लगातार अन्याय का सामना कर रहे हैं।
बिहार में बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या मंत्री कोई राहत पैकेज ला रहे हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर मंत्री दौरा कर रहे हैं, तो बाढ़ के लिए किसी खास पैकेज का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार को अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य क्यों घोषित नहीं किया गया है? उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान गुजरात पर रहता है, जबकि बिहार के लोग बाढ़, तूफ़ान और आकाशीय बिजली गिरने से अपनी जान गंवा रहे हैं।
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