UCC पर JDU के रुख पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले- संजय झा ने जदयू को किया बर्बाद, जो भाजपा चाहेगी वही होगा

बिहार में बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या मंत्री कोई राहत पैकेज ला रहे हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर मंत्री दौरा कर रहे हैं, तो बाढ़ के लिए किसी खास पैकेज का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार को अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य क्यों घोषित नहीं किया गया है? उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान गुजरात पर रहता है, जबकि बिहार के लोग बाढ़, तूफ़ान और आकाशीय बिजली गिरने से अपनी जान गंवा रहे हैं।