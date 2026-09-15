Manipur violence: मणिपुर में फिर हिंसा, खेत में काम कर रहीं दो आदिवासी महिलाओं की गोली मारकर हत्या, कई फार्महाउस जलाए

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, हमला मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। उस समय गांव की कई महिलाएं और अन्य ग्रामीण अपने खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान कथित उग्रवादियों ने गोलीबारी की। मृतकों की पहचान लेइसांग गांव की रहने वाली 60 वर्षीय चोंगा सितल्हो और 30 वर्षीय किम्बोई सिंगसोन के रूप में हुई है। बताया गया है कि चोंगा सितल्हो अपने खेत में लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं, तभी वह गोलीबारी की चपेट में आ गईं। वहीं, किम्बोई सिंगसोन ने हाल ही में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने माता-पिता की खेती में मदद करने के लिए गांव लौटी थीं।