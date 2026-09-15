AIMIM नेता वारिस पठान का गंभीर आरोप- मुस्लिम होने की वजह से उमर खालिद को नहीं मिल रही जमानत

उन्होंने कहा कि छह साल से अधिक समय तक बिना ट्रायल जेल में रखना अपने आप में सजा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं खालिद के मुस्लिम होने की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वारिस पठान ने दिशा सालियान की मौत के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, यह एक पिता का मामला है, जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए छह साल से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।