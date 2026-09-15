गणपति दर्शन के लिए सुनीता आहूजा के घर पहुंचे जितेंद्र, बप्पा का लिया आशीर्वाद

Sunita Ahuja Ganpati: मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर बॉलीवुड सितारों के घर पर भी ढोल-नगाड़ों और जोर-शोर के साथ भी बप्पा का भव्य स्वागत होता है। हर साल की तरह ही इस बार भी एक्टर गोविंदा के घर में गणपति विराजे, लेकिन इस बार शुरुआत थोड़ी अलग रही। इस बार सुनीता आहूजा खुद अकेले गणपति बप्पा को घर लेकर आईं। इसी बीच बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र भी सुनीता के घर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे और बप्पा का आशीर्वाद लिया।