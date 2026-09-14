हर साल गोविंदा लाते थे बप्पा, इस बार सुनीता आहूजा ने खुद उठाई जिम्मेदारी, बताई खास वजह

सुनीता ने बताया कि उनके घर हर साल गणपति बप्पा को लाने की परंपरा रही है। यह परंपरा उनकी सास ने शुरू की थी और वह इसे आगे भी जारी रखना चाहती हैं।आमतौर पर गोविंदा या उनके बेटे यशवर्धन आहूजा बप्पा को घर लेकर आते हैं। लेकिन इस साल सुनीता ने खुद यह जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उन्हें काफी काम और पहचान मिली है। ऐसे में उन्होंने तय किया कि इस बार गणपति बप्पा को अपने हाथों से घर लेकर आएंगी।