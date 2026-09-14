14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘मेरे मुंह भी मत लगना’, इनसिक्योर एक्टर्स पर शहनाज गिल ने साधा निशाना, बताया क्यों रहती हैं दूर

Shehnaaz Gill Interview: को-स्टार्स को लेकर पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की है। शहनाज ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 14, 2026

Shehnaaz Gill Interview

शहनाज गिल (फोटो सोर्स- IMDb)

Shehnaaz Gill Interview: बिग बॉस के घर से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने वाली शहनाज गिल आज एक्टिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम बढ़ा चुकी हैं। शहनाज ने अपने करियर में कई कलाकारों के साथ काम किया है। इसी बीच उन्होंने उन को-स्टार्स को लेकर खुलकर बात की, जो उनके साथ काम करते समय असुरक्षित महसूस करते हैं। एक खास बातचीत में शहनाज ने बताया कि ऐसी स्थिति आने पर वह सामने वाले से दूरी बनाना पसंद करती हैं।

इनसिक्योरिटी महसूस करने वाले लोगों से दूर रहती हैं शहनाज

'फ्री प्रेस जर्नल' से बातचीत के दौरान शहनाज से पूछा गया कि अगर कोई को-स्टार उनके साथ इनसिक्योर महसूस करे तो वह किस तरह स्थिति संभालती हैं। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसी भावनाओं और माहौल से खुद को दूर रखना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि अगर दो कलाकारों के बीच भरोसे और सहयोग की जगह असुरक्षा आ जाए तो इसका असर उनके काम पर भी पड़ सकता है।

शहनाज ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी कलाकार को उनके साथ काम करने में इस तरह की परेशानी है तो वह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते तक ही सीमित रहना पसंद करेंगी। उनका कहना था कि काम के दौरान अभिनय तक रिश्ता ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वह ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर समझती हैं।

गिप्पी ग्रेवाल के साथ रहा अलग अनुभव

शहनाज ने इसी बातचीत में पंजाबी फिल्म ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ में गिप्पी ग्रेवाल के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच इस तरह की कोई असुरक्षा नहीं थी। इसके बजाय दोनों ने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान एक-दूसरे का साथ दिया।

शहनाज के मुताबिक, वह और गिप्पी अपने करियर को लेकर भी एक-दूसरे से सुझाव साझा करते थे। दोनों के बीच काम को लेकर सकारात्मक माहौल रहा, जिसका असर उनके साथ काम करने के अनुभव पर भी पड़ा।

को-स्टार्स की लड़ाई का फिल्म पर पड़ता है असर

शहनाज का मानना है कि कलाकारों के बीच तनाव या इनसिक्योरिटी सिर्फ उनकी निजी समस्या नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव पूरी फिल्म पर दिखाई दे सकता है। अगर सेट पर कलाकारों के बीच माहौल खराब हो जाए तो शूटिंग की ऊर्जा और काम करने का तरीका दोनों प्रभावित होते हैं।

मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने बिग बॉस फेम एजाज खान पर लगाए आरोप, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने का किया दावा

ये भी पढ़ें
Ajaz Khan Viral Video

अभिनेत्री ने कहा कि जब को-स्टार्स के बीच असुरक्षा बढ़ती है और माहौल बिगड़ने लगता है तो उसका असर फिल्म में भी नजर आ सकता है। इसलिए वह ऐसे रिश्तों से खुद को दूर रखना पसंद करती हैं, जहां बेवजह की नकारात्मकता या प्रतिस्पर्धा देखने को मिले।

बिग बॉस ने बदली शहनाज की जिंदगी

शहनाज गिल ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2015 में वह पंजाबी म्यूजिक वीडियो ‘शिव दी किताब’ में नजर आई थीं। इसके बाद 2017 में फिल्म ‘सत श्री अकाल इंग्लैंड’ से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। ‘काला शाह काला’, ‘डाका’ और ‘हौसला रख’ जैसी पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद 2019 में ‘बिग बॉस 13’ ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई।

शो में शहनाज सेकेंड रनर-अप रही थीं और उनकी बेबाक और चुलबुली शख्सियत दर्शकों को काफी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने 2023 में ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में कदम रखा। वो ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ और ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में भी दिखाई दीं। पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' में उन्होंने अभिनय के साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी संभाली। अब शहनाज ‘इश्कनामा’ और ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ को लेकर चर्चा में हैं और एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ रही हैं।

‘सलमान सर के लिए नहीं था’, ‘हीरो’ के क्रेडिट को लेकर हुए विवाद पर अमाल मलिक ने अब दी सफाई

ये भी पढ़ें
Amaal Mallik Hero Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2026 05:54 pm

Published on:

14 Sept 2026 05:54 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरे मुंह भी मत लगना’, इनसिक्योर एक्टर्स पर शहनाज गिल ने साधा निशाना, बताया क्यों रहती हैं दूर

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हर साल गोविंदा लाते थे बप्पा, इस बार सुनीता आहूजा ने खुद उठाई जिम्मेदारी, बताई खास वजह

Govinda wife Sunita Ahuja
मनोरंजन

‘दुनिया फेयर नहीं है’, कास्टिंग को लेकर छलका ‘मिर्जापुर’ की रसिका दुग्गल का दर्द, बोलीं- ‘टैलेंट ही सबकुछ नहीं होता’

Rasika Dugal on Casting Struggles
मनोरंजन

‘तुम भारत के माइकल जैक्सन बन सकते हो’, अरिजीत सिंह ने काजी तौकीर को बताया था रॉकस्टार, ‘बिग बॉस 20’ में किया खुलासा

Arijit Singh On Qazi Tauqeer
बॉलीवुड

‘भैंस की घंटी को स्कूल की घंटी समझकर घर निकल जाते थे बच्चे’, शेखर सुमन का वीडियो वायरल

Shekhar Suman
मनोरंजन

’10 साल का इंतजार, IVF और मिसकैरेज का दर्द’, जुड़वां बच्चों के साथ गणपति बप्पा को धन्यवाद देते इमोशनल हुईं संभावना सेठ

Sambhavna Seth twins
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.