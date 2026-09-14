‘मेरे मुंह भी मत लगना’, इनसिक्योर एक्टर्स पर शहनाज गिल ने साधा निशाना, बताया क्यों रहती हैं दूर

शहनाज गिल (फोटो सोर्स- IMDb)
Shehnaaz Gill Interview: बिग बॉस के घर से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने वाली शहनाज गिल आज एक्टिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम बढ़ा चुकी हैं। शहनाज ने अपने करियर में कई कलाकारों के साथ काम किया है। इसी बीच उन्होंने उन को-स्टार्स को लेकर खुलकर बात की, जो उनके साथ काम करते समय असुरक्षित महसूस करते हैं। एक खास बातचीत में शहनाज ने बताया कि ऐसी स्थिति आने पर वह सामने वाले से दूरी बनाना पसंद करती हैं।
'फ्री प्रेस जर्नल' से बातचीत के दौरान शहनाज से पूछा गया कि अगर कोई को-स्टार उनके साथ इनसिक्योर महसूस करे तो वह किस तरह स्थिति संभालती हैं। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसी भावनाओं और माहौल से खुद को दूर रखना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि अगर दो कलाकारों के बीच भरोसे और सहयोग की जगह असुरक्षा आ जाए तो इसका असर उनके काम पर भी पड़ सकता है।
शहनाज ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी कलाकार को उनके साथ काम करने में इस तरह की परेशानी है तो वह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते तक ही सीमित रहना पसंद करेंगी। उनका कहना था कि काम के दौरान अभिनय तक रिश्ता ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वह ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर समझती हैं।
शहनाज ने इसी बातचीत में पंजाबी फिल्म ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ में गिप्पी ग्रेवाल के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच इस तरह की कोई असुरक्षा नहीं थी। इसके बजाय दोनों ने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान एक-दूसरे का साथ दिया।
शहनाज के मुताबिक, वह और गिप्पी अपने करियर को लेकर भी एक-दूसरे से सुझाव साझा करते थे। दोनों के बीच काम को लेकर सकारात्मक माहौल रहा, जिसका असर उनके साथ काम करने के अनुभव पर भी पड़ा।
शहनाज का मानना है कि कलाकारों के बीच तनाव या इनसिक्योरिटी सिर्फ उनकी निजी समस्या नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव पूरी फिल्म पर दिखाई दे सकता है। अगर सेट पर कलाकारों के बीच माहौल खराब हो जाए तो शूटिंग की ऊर्जा और काम करने का तरीका दोनों प्रभावित होते हैं।
अभिनेत्री ने कहा कि जब को-स्टार्स के बीच असुरक्षा बढ़ती है और माहौल बिगड़ने लगता है तो उसका असर फिल्म में भी नजर आ सकता है। इसलिए वह ऐसे रिश्तों से खुद को दूर रखना पसंद करती हैं, जहां बेवजह की नकारात्मकता या प्रतिस्पर्धा देखने को मिले।
शहनाज गिल ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2015 में वह पंजाबी म्यूजिक वीडियो ‘शिव दी किताब’ में नजर आई थीं। इसके बाद 2017 में फिल्म ‘सत श्री अकाल इंग्लैंड’ से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। ‘काला शाह काला’, ‘डाका’ और ‘हौसला रख’ जैसी पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद 2019 में ‘बिग बॉस 13’ ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई।
शो में शहनाज सेकेंड रनर-अप रही थीं और उनकी बेबाक और चुलबुली शख्सियत दर्शकों को काफी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने 2023 में ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में कदम रखा। वो ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ और ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में भी दिखाई दीं। पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' में उन्होंने अभिनय के साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी संभाली। अब शहनाज ‘इश्कनामा’ और ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ को लेकर चर्चा में हैं और एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ रही हैं।
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