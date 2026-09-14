‘मेरे मुंह भी मत लगना’, इनसिक्योर एक्टर्स पर शहनाज गिल ने साधा निशाना, बताया क्यों रहती हैं दूर

शो में शहनाज सेकेंड रनर-अप रही थीं और उनकी बेबाक और चुलबुली शख्सियत दर्शकों को काफी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने 2023 में ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में कदम रखा। वो ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ और ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में भी दिखाई दीं। पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' में उन्होंने अभिनय के साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी संभाली। अब शहनाज ‘इश्कनामा’ और ‘सिंह वर्सेज कौर 2’ को लेकर चर्चा में हैं और एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ रही हैं।