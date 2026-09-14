’10 साल का इंतजार, IVF और मिसकैरेज का दर्द’, जुड़वां बच्चों के साथ गणपति बप्पा को धन्यवाद देते इमोशनल हुईं संभावना सेठ

गणेश चतुर्थी के मौके पर कई टीवी और मनोरंजन जगत के सितारे भी अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आए। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश गणपति की मूर्ति घर लाते हुए नजर आए। वहीं, नए माता-पिता दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया को मुंबई की सड़कों पर गणपति उत्सव के दौरान डांस करते देखा गया। अंकिता लोखंडे, सुनीता आहूजा, ईशा कोप्पिकर और डेजी शाह समेत कई सितारों ने भी गणेश चतुर्थी पर अपने घर बप्पा का स्वागत किया।