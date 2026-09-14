‘तुम भारत के माइकल जैक्सन बन सकते हो’, अरिजीत सिंह ने काजी तौकीर को बताया था रॉकस्टार, ‘बिग बॉस 20’ में किया खुलासा

Arijit Singh On Qazi Tauqeer: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे काजी तौकीर इन दिनों अपने अंदाज और व्यक्तित्व को लेकर चर्चा में हैं। शो में आने के बाद 2005 के सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' की यादें भी ताजा हो गई हैं। इसी शो के दौरान काजी और अरिजीत सिंह की दोस्ती हुई थी। उस समय अरिजीत टॉप-5 में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन काजी के मुताबिक उनके अंदर एक बड़ी संभावना तभी नजर आ गई थी।