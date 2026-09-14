‘दुनिया फेयर नहीं है’, कास्टिंग को लेकर छलका ‘मिर्जापुर’ की रसिका दुग्गल का दर्द, बोलीं- ‘टैलेंट ही सबकुछ नहीं होता’

रसिका दुग्गल का कहना है कि कास्टिंग इस बात पर निर्भर करती है कि एक्टर को कितना 'काम का' (Viable) माना जाता है। रसिका ने इस बारे में भी बात की कि फिल्ममेकर और फैसले लेने वाले लोग कास्टिंग से पहले एक्टर को कैसे परखते हैं। उन्होंने बताया कि एक्टर का अब तक का काम और उसके बारे में बनी धारणा यह तय कर सकती है कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए सही माना जाएगा या नहीं।