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‘दुनिया फेयर नहीं है’, कास्टिंग को लेकर छलका ‘मिर्जापुर’ की रसिका दुग्गल का दर्द, बोलीं- ‘टैलेंट ही सबकुछ नहीं होता’

Rasika Dugal on Casting Struggles: ‘मिर्जापुर’ की एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने हाल ही में कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा इंडस्ट्री में टैलेंट और काबिलियत को बराबर अहमियत नहीं मिलती।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 14, 2026

Rasika Dugal on Casting Struggles

कास्टिंग को लेकर छलका ‘मिर्जापुर’ की रसिका दुग्गल का दर्द। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- rasikadugal)

Rasika Dugal on Casting Struggles: 'मिर्जापुर' फेम एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने हाल ही में एक एक्टर के करियर की अनिश्चितता के बारे में खुलकर बात की और माना कि टैलेंट और काबिलियत हमेशा यह तय नहीं करते कि किसे मौके मिलेंगे। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने कास्टिंग की असलियत, कमर्शियल बातों के असर और उन धारणाओं पर चर्चा की जो एक एक्टर के करियर को आगे बढ़ा सकती हैं।

टैलेंट और काबिलियत हमेशा मौके तय नहीं करते

जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री सच में एक लोकतांत्रिक जगह की तरह काम करती है, तो रसिका ने क्रिएटिविटी और बिजनेस की असलियत के बीच के अंतर के बारे में बताते हुए कहा, "हम अपनी जिंदगी जीते हैं। टैलेंट और काबिलियत को कभी बराबर अहमियत नहीं मिलती और इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं।"

दुनिया रहने के लिए कोई निष्पक्ष जगह नहीं

एक्ट्रेस के मुताबिक, किसी कलाकार को रोल मिलेगा या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। कई बार कला से ज्यादा फिल्म के बिजनेस और कमाई से जुड़ी चीजों को अहमियत दी जाती है। रसिका ने आगे कहा, "दुनिया रहने के लिए कोई निष्पक्ष जगह नहीं है। कभी-कभी बिजनेस से जुड़ी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और कभी-कभी कलात्मक बातें।"

आपको मिलने वाले काम पर कास्टिंग निर्भर करती है

रसिका दुग्गल का कहना है कि कास्टिंग इस बात पर निर्भर करती है कि एक्टर को कितना 'काम का' (Viable) माना जाता है। रसिका ने इस बारे में भी बात की कि फिल्ममेकर और फैसले लेने वाले लोग कास्टिंग से पहले एक्टर को कैसे परखते हैं। उन्होंने बताया कि एक्टर का अब तक का काम और उसके बारे में बनी धारणा यह तय कर सकती है कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए सही माना जाएगा या नहीं।

उन्होंने कहा, "जब आपका काम बढ़ता है और लोगों को लगता है कि आप उनके नजरिए से सही हैं, तो वो आपको कास्ट करते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तो वे आपको कास्ट नहीं करते।"

अच्छे काम के बाद भी रिजेक्ट होना खराब लगता है

एक्ट्रेस ने माना कि अपने काम से पहचान बनाने के बाद भी किसी रोल के लिए रिजेक्ट होना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, "जब कास्टिंग नहीं होती तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन यह खेल और बिजनेस का हिस्सा है, और आपको इसे हिम्मत से स्वीकार करना पड़ता है।" रसिका दुग्गल ने एक एक्टर के करियर को आकार देने वाली धारणाओं पर भी बात की।

आपको कौन और किस नजरिए से देखता है, ये आपके हाथ में नहीं

बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या किसी एक्टर को उसके करियर में किसी खास तरह के किरदार या इमेज के लिए जाना जाने लगता है। रसिका ने कहा कि ऐसी सोच पर बिजनेस का भी असर होता है। हालांकि, उन्होंने सवाल किया कि कास्टिंग करने वाले लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं, इस पर एक एक्टर का कितना कंट्रोल होता है।

उन्होंने कहा, "लोगों की अपनी धारणाएं होती हैं, और यह बिजनेस से जुड़ी धारणा भी हो सकती है। लेकिन आपको कौन और किस समय किस नजरिए से देखता है? क्या यह आपके हाथ में है?"

रसिका दुग्गल अपने काम पर ध्यान देना पसंद करती हैं

रसिका दुग्गल ने माना कि एक एक्टर के करियर पर असर डालने वाली कई बातें उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। उन अनिश्चितताओं को अपनी सोच पर हावी होने देने के बजाय, उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी से काम करने पर ध्यान देने की कोशिश करती हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भले ही उन चीजों का मेरे काम पर असर पड़े, लेकिन उन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए, मैं इनके बारे में न सोचने और जितना हो सके ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करती हूं। बाकी सब अपने आप हो जाएगा।"

'मिर्जापुर' में रसिका दुग्गल का काम

रसिका दुग्गल 'मिर्जापुर' फ्रैंचाइजी में बीना त्रिपाठी का किरदार निभाने के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। इस पॉपुलर क्राइम ड्रामा में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्रिया पिलगांवकर और कुलभूषण खरबंदा भी हैं।

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Entertainment

Updated on:

14 Sept 2026 06:22 pm

Published on:

14 Sept 2026 06:22 pm

Hindi News / Entertainment / ‘दुनिया फेयर नहीं है’, कास्टिंग को लेकर छलका ‘मिर्जापुर’ की रसिका दुग्गल का दर्द, बोलीं- ‘टैलेंट ही सबकुछ नहीं होता’

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