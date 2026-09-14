‘भैंस की घंटी को स्कूल की घंटी समझकर घर निकल जाते थे बच्चे’, शेखर सुमन का वीडियो वायरल

इसके बाद उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर सरकारी स्कूलों में कमी क्या है। शेखर ने पानी की समस्या पर तंज कसते हुए कहा कि दीवारों की सीलन की वजह से 24 घंटे पानी आता है। वहीं, बच्चों को मिलने वाले ‘मार्क्स’ पर भी उन्होंने स्कूलों में बच्चों की पिटाई को लेकर व्यंग्य किया। उन्होंने शिक्षकों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सफाई के मामले में भी स्थिति ठीक है और शिक्षक खुद को बचाने के लिए तरह-तरह की सफाई देते हैं।