Operation Safed Sagar: अजय आहूजा के ताबूत से जुड़ा वो किस्सा, जो सीरीज में नहीं दिखाया गया, खुद के पैसों से खरीदा गया था ताबूत

'ऑपरेशन सफेद सागर' का प्रीमियर 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। छह एपिसोड की यह सीरीज भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन और कारगिल युद्ध से जुड़े अधिकारियों, उनके मिशन और परिवारों की कहानी दिखाती है। सीरीज का निर्देशन ओनी सेन ने किया है। इसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, तारुक रैना, दीया मिर्जा, अमृता बागची, प्राजक्ता कोली और मिहिर आहूजा जैसे कलाकार नजर आए हैं। इसके बाद 26 अगस्त को इसी युद्ध और भारतीय वायुसेना से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री 'द लास्ट सैल्यूट' भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई।