“शादीशुदा पुरुषों के पीछे भागने वाली औरतें हैं दुष्ट” कहकर बुरी फंसी अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी, लोग बोले- तो श्रीदेवी को क्या कहेंगे?

Tanisha Mukherjee Post: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी (Tanishaa Mukerji) अपने बेबाक और कड़े विचारों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सोमवार को तनीषा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक लंबा नोट लिखकर शादीशुदा पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली महिलाओं को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनकी आलोचना की थी। तनीषा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का कारण बन रहा है। कई लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई नेटिजन्स ने उनकी चचेरी बहन रानी मुखर्जी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम घसीटते हुए उनकी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।