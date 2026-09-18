आज भी काम के हैं Warren Buffett के ये टॉप-5 इन्वेस्टमेंट टिप्स, 96 की उम्र में छोड़ा Berkshire Hathaway का चेयरमैन पद

बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक संघर्ष कर रही टेक्सटाइल कंपनी से करीब 1.03 ट्रिलियन डॉलर के विशाल कारोबारी ग्रुप में बदल दिया। कंपनी के कारोबार में बीमा, रेलवे, एनर्जी, रिटेल और कई दूसरे सेक्टर्स शामिल हैं। बर्कशायर के पास GEICO, BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy और Dairy Queen जैसे कारोबार हैं। कंपनी ने हावर्ड बफेट को नया चेयरमैन बनाया है। Howard 1993 से बर्कशायर के बोर्ड में हैं। वॉरेन बफेट ने अपने पत्र में कहा कि Greg Abel कंपनी चलाएंगे, जबकि हावर्ड कंपनी के कल्चर और वैल्यूज की देखरेख करेंगे। इससे पहले बफेट ने सीईओ की जिम्मेदारी Greg Abel को सौंप दी थी। यानी बर्कशायर में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब चेयरमैन पद का बदलाव भी पूरा हो गया है।