पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

Cold Drink Bottle Design: कोल्ड ड्रिंक और दूसरे कार्बोनेटेड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल के नीचे आपने फूल जैसी डिजाइन जरूर देखी होगी। बोतल के निचले हिस्से में बनी यह आकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बोतल की मजबूती और स्थिरता से जुड़ी खास वजह होती है। इसे पेटालॉइड बेस कहा जाता है। आइए जानते हैं बोतल के नीचे इस तरह की डिजाइन क्यों बनाई जाती है और इसका क्या काम होता है।