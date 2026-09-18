18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

Pet Bottle Design: कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे फूल जैसी डिजाइन क्यों होती है? ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज और जर्नल ऑफ एप्लाइड पॉलिमर साइंस के अनुसार आइए जानते हैं इसके कारण।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 18, 2026

Pet Bottle Design, Cold Drink Bottle Design

Pet Bottle Design (representative image) image credit Gemini

Cold Drink Bottle Design: कोल्ड ड्रिंक और दूसरे कार्बोनेटेड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल के नीचे आपने फूल जैसी डिजाइन जरूर देखी होगी। बोतल के निचले हिस्से में बनी यह आकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बोतल की मजबूती और स्थिरता से जुड़ी खास वजह होती है। इसे पेटालॉइड बेस कहा जाता है। आइए जानते हैं बोतल के नीचे इस तरह की डिजाइन क्यों बनाई जाती है और इसका क्या काम होता है।

बोतल के नीचे फूल जैसी डिजाइन क्यों होती है?

गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज के अनुसार, कार्बोनेटेड ड्रिंक की PET बोतलों के निचले हिस्से को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बोतल समतल सतह पर आसानी से खड़ी रह सके। नीचे बने उभरे हुए हिस्से और उनके बीच की जगह मिलकर फूल जैसी आकृति बनाते हैं। यही पेटालॉइड बेस बोतल को स्थिर रखने में मदद करता है।

कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल में यह डिजाइन क्यों जरूरी है?

गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज के मुताबिक, कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल के अंदर दबाव बनता है। ऐसे में बोतल का निचला हिस्सा इतना मजबूत होना जरूरी है कि वह इस दबाव को संभाल सके और बोतल अपनी जगह पर ठीक से खड़ी रह सके। इसलिए बेस का आकार और उसकी बनावट बोतल की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होती है।

क्या इस डिजाइन से बोतल में दरार भी आ सकती है?

वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी (Wiley Online Library) में प्रकाशित जर्नल ऑफ एप्लाइड पॉलिमर साइंस रिसर्च में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की PET बोतलों के निचले हिस्से में होने वाली क्रैकिंग का अध्ययन किया गया। रिसर्च में बताया गया कि बोतल के पेटालॉइड बेस की डिजाइन भी क्रैकिंग की समस्या से जुड़ी हो सकती है।

रिसर्च के अनुसार, बोतल के नीचे बने उभरे हुए हिस्सों के बीच की जगह यानी वैली में ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। इस तनाव का असर बोतल के निचले हिस्से में दरार आने पर पड़ सकता है।

डिजाइन में बदलाव से कम हो सकता है तनाव

वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी (Wiley Online Library) की जर्नल ऑफ एप्लाइड पॉलिमर साइंस रिसर्च में पेटालॉइड बेस के डिजाइन में बदलाव करके बोतल के निचले हिस्से में बनने वाले अधिकतम तनाव को कम करने की कोशिश की गई। अध्ययन में बदले हुए डिजाइन से क्रैकिंग के प्रति बोतल की प्रतिरोध क्षमता बेहतर होने की बात सामने आई।

कम दबाव में बोतल बनाने की कोशिश

गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज में ऐसे पेटालॉइड बेस डिजाइन का वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य बोतल की जरूरी मजबूती बनाए रखते हुए उसे बनाने के लिए जरूरी ब्लोइंग प्रेशर को कम करना है। पेटेंट में कुछ डिजाइन के लिए 16 बार से कम ब्लोइंग प्रेशर का उल्लेख किया गया है।

यानी बोतल के नीचे बनी फूल जैसी डिजाइन केवल उसकी बनावट या सुंदरता के लिए नहीं होती। इसके पीछे बोतल को स्थिर रखने, दबाव संभालने और निचले हिस्से में पड़ने वाले तनाव को नियंत्रित करने जैसी इंजीनियरिंग वजहें होती हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 04:46 pm

Published on:

18 Sept 2026 04:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पेट्स के बाल, पंजों के निशान और स्क्रैच से खराब हो रहा घर का फर्नीचर? जानें कैसे करें बचाव

Pet Friendly Furniture, Pet Friendly Home
लाइफस्टाइल

बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए या नहीं? NCBI से जानें त्वचा और इम्यून सिस्टम पर क्या पड़ता है असर

Kids Playing In Soil, Soil Microbes
लाइफस्टाइल

शुतुरमुर्ग से एमू तक, जानें दुनिया के 5 सबसे भारी पक्षियों की खासियत

Heaviest Birds, Heavy Birds In The World
लाइफस्टाइल

लॉन्ग वीकेंड में कश्मीर ट्रिप का प्लान, डल झील की शिकारा राइड से लेकर गुलमर्ग तक इन जगहों को करें एक्सप्लोर

Kashmir Trip, Kashmir Travel
लाइफस्टाइल

नवजात बच्चे को किस करने से क्यों किया जाता है मना? NHS और CDC से जानें वजह

newborn baby kissing, herpes infection in newborn
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.