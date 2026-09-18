पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

Pet Bottle Design (representative image) image credit Gemini
Cold Drink Bottle Design: कोल्ड ड्रिंक और दूसरे कार्बोनेटेड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल के नीचे आपने फूल जैसी डिजाइन जरूर देखी होगी। बोतल के निचले हिस्से में बनी यह आकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बोतल की मजबूती और स्थिरता से जुड़ी खास वजह होती है। इसे पेटालॉइड बेस कहा जाता है। आइए जानते हैं बोतल के नीचे इस तरह की डिजाइन क्यों बनाई जाती है और इसका क्या काम होता है।
गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज के अनुसार, कार्बोनेटेड ड्रिंक की PET बोतलों के निचले हिस्से को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बोतल समतल सतह पर आसानी से खड़ी रह सके। नीचे बने उभरे हुए हिस्से और उनके बीच की जगह मिलकर फूल जैसी आकृति बनाते हैं। यही पेटालॉइड बेस बोतल को स्थिर रखने में मदद करता है।
गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज के मुताबिक, कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल के अंदर दबाव बनता है। ऐसे में बोतल का निचला हिस्सा इतना मजबूत होना जरूरी है कि वह इस दबाव को संभाल सके और बोतल अपनी जगह पर ठीक से खड़ी रह सके। इसलिए बेस का आकार और उसकी बनावट बोतल की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होती है।
वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी (Wiley Online Library) में प्रकाशित जर्नल ऑफ एप्लाइड पॉलिमर साइंस रिसर्च में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की PET बोतलों के निचले हिस्से में होने वाली क्रैकिंग का अध्ययन किया गया। रिसर्च में बताया गया कि बोतल के पेटालॉइड बेस की डिजाइन भी क्रैकिंग की समस्या से जुड़ी हो सकती है।
रिसर्च के अनुसार, बोतल के नीचे बने उभरे हुए हिस्सों के बीच की जगह यानी वैली में ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। इस तनाव का असर बोतल के निचले हिस्से में दरार आने पर पड़ सकता है।
वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी (Wiley Online Library) की जर्नल ऑफ एप्लाइड पॉलिमर साइंस रिसर्च में पेटालॉइड बेस के डिजाइन में बदलाव करके बोतल के निचले हिस्से में बनने वाले अधिकतम तनाव को कम करने की कोशिश की गई। अध्ययन में बदले हुए डिजाइन से क्रैकिंग के प्रति बोतल की प्रतिरोध क्षमता बेहतर होने की बात सामने आई।
गूगल पेटेंट्स (Google Patents) के ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट दस्तावेज में ऐसे पेटालॉइड बेस डिजाइन का वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य बोतल की जरूरी मजबूती बनाए रखते हुए उसे बनाने के लिए जरूरी ब्लोइंग प्रेशर को कम करना है। पेटेंट में कुछ डिजाइन के लिए 16 बार से कम ब्लोइंग प्रेशर का उल्लेख किया गया है।
यानी बोतल के नीचे बनी फूल जैसी डिजाइन केवल उसकी बनावट या सुंदरता के लिए नहीं होती। इसके पीछे बोतल को स्थिर रखने, दबाव संभालने और निचले हिस्से में पड़ने वाले तनाव को नियंत्रित करने जैसी इंजीनियरिंग वजहें होती हैं।
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