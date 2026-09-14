Ganesh Puja : चतुर्थी से चौदस तक रोज करें ये उपाय, सभी बिगड़े काम बना सकते हैं विनायक

Ganesh Puja Vidhi : देश-दुनिया में गणेशोत्सव की धूम शुरु हो चुकी है। घर घर में बप्पा विराज चुके हैं। अधिकांश सार्वजनिक प्रतिमाओं की स्थापना शाम या रात में होगी जिसकी तैयारी चल रही है। सनातन धर्म में गणेशजी को न केवल प्रथम पूज्य कहा गया है बल्कि उन्हें कष्टहर्ता, विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि गणेश पूजन से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। गणेशजी की उपासना मेें गणेश अथर्वशीर्ष पाठ का सबसे ज्यादा महत्व है। जीवन में कोई बड़ी परेशानी हो, व्यापार में बाधा आ रही हो, अर्थ संबंधी समस्या हो तो चतुर्थी से चौदस तक के 10 दिनों में पूरे मनोयोग से इसका पाठ करें। गणेशजी के आशीर्वाद से आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।