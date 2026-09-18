ऑस्ट्रेलिया ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बना डाला सबसे बड़ा स्कोर

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को कप्‍तान मिचेल मार्श और स्‍टार बल्‍लेबाज ट्रैविस हेड के बीच पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी हुई। मार्श 63 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया का दूसरा विकेट 190 के स्‍कोर पर ट्रैविस हेड के रूप में गिरा। हेड ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही उन्‍होंने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ पिछले मैच में ही मैथ्‍यू रेनशॉ के 86 गेंदों पर बनाए गए सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।