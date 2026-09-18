अरुण धूमल बने रहेंगे IPL चेयरमैन, BCCI AGM में अंपायरों की सैलरी बढ़ाने पर भी फैसला

Arun Dhumal: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मुंबई स्थिति हेडक्वार्टर में 95वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) हुई। इस बैठक में अरुण सिंह धूमल और एम खैरुल जमाल मजूमदार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के लिए फिर से चुना गया। बता दें कि किसी उम्मीदवार ने इन दोनों सीटों के लिए नॉमिनेशन नहीं भरा। ऐसे में धूमल और मजूमदार का औपचारिक रूप से चुना जाना तय हो गया। बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी एके जोति द्वारा नॉमिनेशन की अंतिम लिस्ट की पुष्टि के बाद आसानी से दोनों के फिर से चुने जाने का रास्ता साफ हो गया।