क्या रांची से छिनेगी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की मेजबानी? JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने बताई पूरी सच्चाई

'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के सचिव सौरभ तिवारी ने अगले साल होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में रांची की जगह बदले जाने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी। इसके बाद चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में मुकाबले खेले जाएंगे। उन्होंने साफ कहा, 'वेन्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर किसी को इस बारे में BCCI को पत्र लिखना है, तो वह मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है।'