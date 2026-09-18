शिखर धवन को जहां पहुंचने में लगा एक दशक, अभिषेक शर्मा ने उस माइलस्टोन को 2 साल में किया पार, अब निशाने पर केएल राहुल का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ सीरीज में शिखर धवन को भी पीछे छोड़ा है, जिन्‍होंने अपने करीब 10 साल के टी20 इंटरनेशनल करियर में 68 मैचों की 66 पारियों में 27.92 के औसत और 126.36 के स्‍ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए। अभिषेक अब तक 59 मैचों की 58 पारियों में 33.17 के औसत और 194.55 के स्‍ट्राइक रेट से 1858 रन के साथ भारत के लिए सबसे ज्‍यादा रन बनाने वालों की लिस्‍ट में छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। अब उनकी नजरें केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 में जगह बनाने पर होंगी। इसके लिए 408 रनों की दरकार होगी। अगर एशियन गेम्‍स 2026 में अभिषेक इसी फॉर्म को दोहराने में सफल होते हैं, तो वह केएल के काफी करीब पहुंच सकते हैं।