शिखर धवन को जहां पहुंचने में लगा एक दशक, अभिषेक शर्मा ने उस माइलस्टोन को 2 साल में किया पार, अब निशाने पर केएल राहुल का रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ शतक का जश्न मनाते अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Abhishek Sharma T20I Records: भारत ने गुरुवार को स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक की बदौलत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 127 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप भी किया है। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत की अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में अभिषेक ने महज 30 गेंदों पर शतक पूरा करते हुए कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। अब उनकी नजर भारत के टी20 इंटरनेशल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बनाने पर होंगी।
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार फॉर्म में वापसी करते हुए सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने इस सीरीज के तीन मैचों की तीन पारियों में 76.33 के औसत और 269.41 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 229 रन बनाए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे पायदान पर पहुंच गए हैं।
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शिखर धवन को भी पीछे छोड़ा है, जिन्होंने अपने करीब 10 साल के टी20 इंटरनेशनल करियर में 68 मैचों की 66 पारियों में 27.92 के औसत और 126.36 के स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए। अभिषेक अब तक 59 मैचों की 58 पारियों में 33.17 के औसत और 194.55 के स्ट्राइक रेट से 1858 रन के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। अब उनकी नजरें केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 में जगह बनाने पर होंगी। इसके लिए 408 रनों की दरकार होगी। अगर एशियन गेम्स 2026 में अभिषेक इसी फॉर्म को दोहराने में सफल होते हैं, तो वह केएल के काफी करीब पहुंच सकते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4231
|32.05
|140.89
|5
|32
|383
|205
|2
|विराट कोहली
|125
|117
|4188
|48.69
|137.04
|1
|38
|369
|124
|3
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3272
|36.35
|162.94
|4
|25
|297
|179
|4
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|2288
|28.24
|145.91
|0
|9
|168
|126
|5
|केएल राहुल
|72
|68
|2265
|37.75
|139.12
|2
|22
|191
|99
|6
|अभिषेक शर्मा
|59
|58
|1858
|33.17
|194.55
|3
|12
|182
|126
|7
|शिखर धवन
|68
|66
|1759
|27.92
|126.36
|0
|11
|191
|50
|8
|ईशान किशन
|58
|58
|1698
|30.32
|146.00
|1
|12
|174
|80
|9
|तिलक वर्मा
|62
|59
|1665
|43.81
|144.03
|2
|9
|128
|83
|10
|एमएस धोनी
|98
|85
|1617
|37.60
|126.13
|0
|2
|116
|52
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