एडम जम्पा ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, शेन वॉर्न के स्पेशल क्लब में हुई एंट्री

बता दें कि शेन वॉर्न ने अपने वनडे करियर में कुल 193 मैच खेले थे, जिनकी 190 पारियों में उन्‍होंने 25.82 के औसत और महज 4.25 की इकॉनमी से 291 विकेट अपने नाम किए थे। वनडे में उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 33 रन देकर पांच विकेट था, जो उनके वनडे करियर का इकलौता पांच विकेट हॉल था। वहीं, एडम जम्‍पा 200 विकेट पूरे करने वाले दूसरे ऑस्‍ट्रेलियाई स्पिनर बन गए हैं। उन्‍होंने 123 मैचों की 123 पारियों में 29.41 के औसत और 5.33 की इकॉनमी से 201 अपने नाम कर लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 35 रन देकर पांच विकेट था, जो उनका एकमात्र पांच विकेट हॉल है।