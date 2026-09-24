नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 खास मंत्र, नवरात्रि के हर दिन ऐसे करें मंत्र जाप

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। इस दृष्टि से उपासक और साधकों के लिए 9 दिन नवरात्र विशिष्ट अनुष्ठान तथा विशिष्ट संकल्पों की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ कालखंड रहेगा। धर्मशास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर देखें, तो नवरात्र महापर्व काल में यदि कोई विशिष्ट योग संयोग उपस्थित होते हैं, तो पर्व काल का महत्व बढ़ जाता है। इस बार नवरात्र में एक अमृत सिद्धि योग (14 अक्टूबर चतुर्थी) दो सर्वार्थ सिद्धि योग वहीं 18 अक्टूबर सप्तमी एवं 19 अक्टूबर महाअष्टमी इन्हीं के साथ 2 रवि योग रहेगा।