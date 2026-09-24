24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 खास मंत्र, नवरात्रि के हर दिन ऐसे करें मंत्र जाप

Navratri 9 Days 9 Mantras: Shardiya Navratri 2026 इस बार 11 अक्टूबर से शुरू होंगे। रविवार को घटस्थापना से नवरात्रि का आरंभ होगा और माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। जानें पूजा तिथियां और मंत्र।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 24, 2026

shardiya navratri 9 days 9 mantras puja vidhi dussehra

Navratri 9 Days 9 Mantras: मां दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 खास मंत्र (फोटो सोर्स-ChatGPT)

Shardiya Navratri 2026: अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शारदीय नवरात्रि पर्व इस बार रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र में नवरात्रि का आरंभहोगा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जब नवरात्रि का आरंभ रविवार के दिन होता है, तो माता का वाहन हाथी रहता है, माता जब हाथी पर सवार होकर के आती है, तब सुख समृद्धि एवं आर्थिक प्रगति को लेकर आती है।

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जिस दिन शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ होता है, उसे दिन के अनुसार माता का वाहन तय होता है और रविवार को होने से वाहन हाथी हुआ, इस दृष्टि से यह अनुकूल होने के साथ-साथ कल्याणकारी है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी तो होगी, किंतु कहीं-कहीं गड़बड़ी की स्थिति भी बनेगी। भारतीय निर्यात नीति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

इस बार 9 दिन के नवरात्र

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। इस दृष्टि से उपासक और साधकों के लिए 9 दिन नवरात्र विशिष्ट अनुष्ठान तथा विशिष्ट संकल्पों की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ कालखंड रहेगा। धर्मशास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर देखें, तो नवरात्र महापर्व काल में यदि कोई विशिष्ट योग संयोग उपस्थित होते हैं, तो पर्व काल का महत्व बढ़ जाता है। इस बार नवरात्र में एक अमृत सिद्धि योग (14 अक्टूबर चतुर्थी) दो सर्वार्थ सिद्धि योग वहीं 18 अक्टूबर सप्तमी एवं 19 अक्टूबर महाअष्टमी इन्हीं के साथ 2 रवि योग रहेगा।

किस देवी की कब आराधना

11 अक्टूबर – मां शैलपुत्री पूजन
12 अक्टूबर – मां ब्रह्मचारिणी पूजन
13 अक्टूबर – मां चंद्रघंटा पूजन
14 अक्टूबर – मां कूष्मांडा पूजन
15 अक्टूबर – मां स्कंदमाता पूजन
16 अक्टूबर – मां कात्यायनी पूजन
17 अक्टूबर – मां कालरात्रि पूजन
18 अक्टूबर – नवरात्रि का आठवां दिन
19 अक्टूबर – मां महागौरी और सिद्धिदात्री पूजन, दुर्गा अष्टमी और महानवमी
20 अक्टूबर- दशहरा

दुर्गा मां के नौ स्वरूपों के लिए 9 मंत्र (Navratri 9 Days 9 Mantras)

पहला दिन - मां शैलपुत्रीमंत्र: ह्रीं शिवायै नम:
दूसरा दिन - मां ब्रह्मचारिणीमंत्र: ह्रीं श्री अम्बिकायै नम:महत्व:
तीसरा दिन - मां चन्द्रघण्टामंत्र: ऐं श्रीं शक्तयै नम:
चौथा दिन - मां कूष्माण्डामंत्र: ऐं ह्रीं देव्यै नम:
पांचवा दिन- मां स्कंदमातामंत्र: ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नम:
छठा दिन - मां कात्यायनीमंत्र: क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नम:
सातवा दिन - मां कालरात्रिमंत्र: क्लीं ऐं श्री कालिकायै नम:
आठवा दिन - मां महागौरीमंत्र: श्री क्लीं ह्रीं नम: (या या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥)
नौवा दिन - मां सिद्धिदात्रीमंत्र: ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नम:

Navratra : हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, इन राशिवालों की बढ़ सकती है सुख-समृद्धि

ये भी पढ़ें
navratri

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2026 12:31 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 खास मंत्र, नवरात्रि के हर दिन ऐसे करें मंत्र जाप

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं या नहीं! जानिए क्या कहता है वास्तुशास्त्र

वास्तुशास्त्र में पूजा घर में तस्वीरें लगाने के हैं नियम
धर्म-कर्म

पूजा घर में कहां रखें भगवान का सिंहासन और तस्वीरें, जानिए क्या कहता है वास्तुशास्त्र

god
धर्म-कर्म

गणपति विसर्जन से पहले जरूर करें ये 5 काम, वरना अधूरी मानी जाएगी बप्पा की विदाई, जानें उत्तर पूजा का रहस्य

ganpati visarjan rituals anant chaturdashi 2026 ganeshji uttar puja
धर्म-कर्म

60 साल बाद ऐसा पितृपक्ष, दुर्लभ ग्रहयोग में होगा शुरू; जानें किस दिन किसका श्राद्ध

Pitru Paksha 26 september Rare Planetary Alignment in 60 years
धर्म-कर्म

Shardiya Navratri : विवाह बाधा खत्म कर सकती हैं ये देवी, जानिए नवरात्रि में कैसे करें पूजा

शारदीय नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा का महत्व
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.