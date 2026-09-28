29 सितंबर को बड़ा नक्षत्र, घर बैठे ही गया श्राद्ध के समान मिल सकता है फल

Gaya Shraddha : पितृ पक्ष की तृतीया तिथि 29 सितंबर को है। इस तिथि की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मंगलवार को भरणी श्राद्ध भी है जोकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भरणी नक्षत्र के कारण इसका नामकरण किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नक्षत्र के स्वामी खुद यमराज हैं। यही वजह है कि भरणी नक्षत्र में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करना ज्यादा फलदायी कहा गया है। शास्त्रों में भरणी श्राद्ध का फल गया श्राद्ध जैसा बताया गया है।