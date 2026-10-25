Aaj Ka Rashifal 26 October 2026 : तुला, धनु वालों के लिए खास दिन, जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रह सकता है सोमवार

Aaj Ka Rashifal 26 October 2026 : 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:41 बजे तक आश्विन पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। शाम 5:41 PM तक अश्विनी नक्षत्र है, इसके बाद भरणी लग जाएगा। इस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती है। 26 अक्टूबर को तुला और धनु राशिवालों को करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में खास सफलताएं मिल सकती हैं। जानिए 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।