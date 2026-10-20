Sharad Purnima 2026 : रात भर जागने मात्र से मिल सकती है अथाह धन संपत्ति, लक्ष्मीजी कर सकती हैं कृपा

Sharad Purnima 2026 : सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का एक खास स्थान है। प्रत्येक मास का नामकरण पूर्णिमा से ही होता है। धर्म के लिहाज से वैसे तो इस तिथि का अपना अलग ही महत्व है लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इनमें अश्विन माह की पूर्णिमा भी शामिल है जिसे सर्वोत्तम पूर्णिमा माना गया है। इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से धन संपत्ति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर रात भर चांदनी रात में खीर रखने और इसे दूसरे दिन सुबह भोग लगाने के बाद खाने की परंपरा है। यह आरोग्य प्रदान करती है।