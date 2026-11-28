ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस माह की पूर्णिमा को चन्द्रपूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मां-बहन और पुत्री को वस्त्र देना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयन्ती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास में शंख बजाने का भी विधान है। इस माह में शंख में पावन जल भरें और घर के पूजास्थल पर रखे विष्णुजी के विग्रह पर मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इस जल को दीवारों पर छीटने से शांति आती है, क्लेश दूर होते हैं।