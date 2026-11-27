Sankashti Chaturthi : वैदिक पंचांग में हर माह में दो बार चतुर्थी तिथि आती है। माह के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी कहलाती है जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी व्रत करते हैं। दोनों ही गणेश चतुर्थी पर व्रत रखकर गणेजी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत खासतौर पर हर प्रकार के संकटों से बचाने की कामना के लिए रखा जाता है। गणेशजी की प्रसन्नता व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से गणेशजी हर तरह की परेशानियां दूर कर देते हैं। कोई आसन्न संकट हो तो गणेशजी की कृपा से दूर हो जाता है। आज 27 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी पर शुक्रवार का संयोग बना है। इससे मिथुन सहित 4 राशिवालों को धन लाभ हो सकता है।