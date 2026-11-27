नियमों के अनुसार, संबंधित भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करनी होगी। इसमें फाइबर नेटवर्क के लिए उपयुक्त व्यवस्था, मोबाइल नेटवर्क की बेहतर पहुंच, भवन के भीतर संचार सुविधाएं और वाई-फाई नेटवर्क की उपलब्धता की व्यवस्था करना होगी। निर्माणाधीन भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी की व्यवस्था को शुरुआती चरण से ही ध्यान में रखना होगा। संपत्ति प्रबंधक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी से मूल्यांकन करवा सकेंगे। ट्राई ने निर्माणाधीन भवनों के लिए चरणबद्ध मूल्यांकन और मौजूदा भवनों के लिए वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट की व्यवस्था भी की है।