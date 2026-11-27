आनंदपुर. नाम पीएमश्री, लेकिन विद्यार्थियों के बैठने तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। बेहतर शिक्षा और संसाधनों के दावे के बीच आनंदपुर के पीएमश्री स्कूल में कक्षों की कमी विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। यहां शिक्षक तो पर्याप्त हैं, लेकिन नौवीं से बारहवीं तक के करीब 600 विद्यार्थियों के लिए महज आठ कमरे उपलब्ध हैं। ऐसे में विषयवार पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गणित, विज्ञान, कॉमर्स और कला संकाय के विद्यार्थियों को मजबूरी में एक साथ बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। लैब के लिए भी अलग कक्ष नहीं होने से प्रायोगिक पढ़ाई प्रभावित हो रही है।