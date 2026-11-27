Mohit Gogia : एमजी लीजिंग एंड फाइनेंस के मोहित गोगिया और उसकी पत्नी श्वेता गोगिया 10 करोड़ की ठगी के मामले में फंस गए हैं। गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के संचालक किशन मोदी की शिकायत पर मध्यप्रदेश शासन की आर्थिक अपराध शाखा EOW द्वारा इस मामले में चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी गई है। मोहित गोगिया और उसकी पत्नी श्वेता गोगिया के खिलाफ अब भोपाल कोर्ट में केस चलेगा। दोनों आरोपी अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। महाठग मोहित गोगिया पर ठगी के कई मामले दर्ज हैं। अकेले यूनिटी ग्रुप के साथ ही उसने ₹135 करोड़ की ठगी की। जांच अधिकारियों के अनुसार मोहित गोगिया ने गुड़गांव के एक मॉल को भी 500 करोड़ में बेचने की कोशिश की थी। उसने फर्जी लेटरहेड, फर्जी बैंक ऑक्शन रिपोर्ट और बारकोड वाले पेपर्स से कई रईसों को चूना लगाया।