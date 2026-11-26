Bhopal news: आपकी उम्र 30 साल है, लेकिन आपके फेफड़े 50 साल के व्यक्ति जितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। एमपी के भोपाल शहर में लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जन और सांस रोग विशेषज्ञों के पास ऐसे मरीज पहुंच रहे है। वायु प्रदूषण और धूम्रपान इसका एक बड़ा कारण है। जहरीली हवा धीरे-धीरे फेफड़ों की कार्यक्षमता घटा रही है। खांसी या सांस फूलने जैसे लक्षण सामने आने से पहले ही फेफड़ों की ताकत कम हो जा रही है। सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव साहु और जीएमसी के सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. निशांत श्रीवास्तव के अनुसार, फेफड़ों की सेहत का आकलन से पता चल रहा है कि कुछ लोगों में कम उम्र में ही फेफड़ों की क्षमता काफी कम पाई जा रही है।