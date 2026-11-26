मुख्यमंत्री ने कहा कि, आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ध्वजा देशभर में स्थापित करने का महान कार्य किया था। उज्जैन में शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती महाराज का स्थायी स्थान बनना इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब वे अपने प्रवास के दौरान उज्जैन आकर स्थायी रूप से रुक सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रृंगेरी मठ के साथ चारों मठों के शंकराचार्यों के स्थायी आवास विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम शंकराचार्य का स्थान उज्जैन में स्थापित हो चुका है, जबकि द्वारका शंकराचार्य ने भी यहां स्थान के लिए सहमति दी है। इसका निर्माण कार्य जारी है।