शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती ने एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत अच्छी शराब नीति बनाई थी। उन्होंने ही उस नीति पर एक-एक कॉमा लगाया था। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शराबबंदी के लिए ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए इस अभियान में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है।