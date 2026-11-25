MP News : पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि, साइबर पुलिस ठगी के एक तरीके पर लोगों को जागरूक कर नकेल कसती है तो वहीं दूसरी तरफ शातिर ठग लोगों से धोखाधड़ी का तरीका ही बदल देते हैं। यानी जबतक ठगी के एक तरीके को डीकोड किया जाता है, दूसरे तरीके से किसी ने किसी के साथ प्रदेश में ठगी की वारदात हो जाती है। ठगी के एक ऐसे ही पैतरे पर नकेल कसने के लिए क्राइम ब्रांच ने राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में लोगों को ठगी के इस तरीके से अलर्ट किया है।