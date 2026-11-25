Mohit Gogia : भोपाल की गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के संचालक किशन मोदी के केस ने महाठग मोहित गोगिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने गोगिया के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यूई में बैंक का कर्ज सेटल कराने का भरोसा दिलाकर 10 करोड़ की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने अब चालान पेश कर दिया है जिससे तिहाड़ जेल में बंद मोहित गोगिया एक बार पुन: सुर्खियों में आ गया है। उसपर ठगी के कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि मोहित गोगिया ने देशभर में करीब 1000 करोड़ की ठगी की है। उसके पास लग्जरी कारों का काफिला था। हालांकि अब मोहित गोगिया कंगाल हो चुका है। जेल जाने के बाद उसकी अधिकांश संपत्ति खुद बुर्द हो गई है।