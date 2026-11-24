Builder Sandeep Ramtani : फर्जी दस्तावेजों से बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन लेने वाले आरोपी दंपत्ति संदीप रमतानी और संगीता रमतानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। 30-35 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की रकम आखिर किन रास्तों से जुटाई गई और उसे किन लोगों तक पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले में बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। कहा जा रहा है कि बिल्डर संदीप रमतानी को उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल ने डुबोया। उसे फैंसी कपड़े खरीदने का बड़ा शौक था। पति पत्नी की एक बार की खरीदारी का बिल लाखों में पहुंच जाता था।