दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने और गिर, साहीवाल, थारपारकर के साथ साथ मालवी जैसी देशी नस्लों के संरक्षण के लिए गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार देने की योजना को भी मंजूरी मिली है। पहले साल 2026-27 में 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के एक-एक वृंदावन ग्राम में प्रतियोगिता होगी। इसके बाद प्रदेश के 313 विकासखंडों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेताओं को पहले पुरस्कार के तौर पर 1 लाख, दूसरे पुरुस्कार के तौर पर 50 हजार और तीसरे पुरुस्कार के तौर पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। पुरस्कार राशि का इस्तेमाल देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में करना होगा।