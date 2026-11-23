वायनाड जिले में स्थित बानाची एस्टेट (फोटो सोर्स: ANI)
MP News : क्या आप जानते हैं… मध्य प्रदेश सरकार की केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के मुंबई में भी अरबों रुपये की संपत्ति है। मौजूदा दिनों में राज्य सरकार द्वारा अरबो की इस संपत्ति को बेचने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में आइये जानते हैं देश के दो अलग - अलग राज्यों में मौजूद प्रदेश सरकार की उन संपत्तियों के बारे में, जो इन दिनों खासा चर्चा में हैं।
बताया जा रहा है कि, केरल राज्य के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी स्थित बानाची एस्टेट का कुल क्षेत्रफल 224.31 हेक्टेयर है। इसका स्वामित्व मध्य प्रदेश की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है। ये कंपनी ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी है। राज्यों के पुनर्गठन और आजादी के बाद कंपनी का स्वामित्व प्रदेश सरकार के पास आ गया। साथ ही केरल में स्थित बानाची एस्टेट भी एमपी सरकार की संपत्ति बन गई। एस्टेट लंबे समय से राज्य सरकार के लिए एक ऐसी परिसंपत्ति बनी हुई है, जिससे राज्य को कोई नियमित राजस्व नहीं मिल रहा। दूसरी ओर जमीन पर समय-समय पर अतिक्रमण होते रहे हैं।
224.31 हेक्टेयर की कुल बानाची एस्टेट के 64.95 हेक्टेयर इलाके पर करीब 160 किसान परिवारों का कब्जा है। जमीन को लेकर विवाद का मामला केरल हाईकोर्ट भी जा चुका है। कोर्ट ने इस मामले में केरल और मध्य प्रदेश सरकारों से आपसी सहमति के आधार पर मामले का समाधान करने को कहा है। जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और अतिक्रमण के चलते भी मध्य प्रदेश सरकार इसे बेचने की प्रमुख वजह मान रही है।
बानाची एस्टेट का इतिहास करीब डेढ़ सदी पुराना है। फरवरी 1877 में उत्तर भारत के तीन व्यापारियों ने ये एस्टेट ब्रिटिश नागरिकों से खरीदी थी। खरीद के बाद व्यापारियों ने जमीन को प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गिरवी रखकर ऋण लिया। ये कंपनी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी थी। व्यापारी जब ऋण नहीं चुका सके तो प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एस्टेट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद ये संपत्ति कंपनी के अधीन चली गई। आजादी के बाद और साल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कंपनी का स्वामित्व एमपी गवर्नमेंट को मिल गया। इसी के साथ केरल में स्थित बानाची एस्टेट भी प्रदेश सरकार की परिसंपत्ति बन गई। फिलहाल, इसकी कीमत का 280 करोड़ रुपए किया गया है।
वहीं, बात करें मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी संपत्ति की महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर कोलाबा में स्थित एडवर्ड विला है। ये एक 117 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। इसका स्वामित्व और प्रबंधन भी मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी व्यवस्थाओं (प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड - PICL) के अंतर्गत आता है।
इस इमारत का निर्माण साल 1909 में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था और इसका नाम किंग एडवर्ड सप्तम के नाम पर रखा गया। इसके निर्माण में होलकर राजवंश का सहयोग रहा और राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये इमारत मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई। फिलहाल, एडवर्ड विला को रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
यह दक्षिण मुंबई के कोलाबा क्षेत्र (कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, नरीमन पॉइंट के पास) में स्थित है। ये तीन मंजिला इमारत (ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल) है, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल लगभग 1,168.90 वर्गमीटर (करीब 12,581 वर्गफीट) और निर्मित क्षेत्रफल 1,246.07 वर्गमीटर है। इसकी अनुमानित कीमत भी करोड़ों में है।
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