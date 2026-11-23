बानाची एस्टेट का इतिहास करीब डेढ़ सदी पुराना है। फरवरी 1877 में उत्तर भारत के तीन व्यापारियों ने ये एस्टेट ब्रिटिश नागरिकों से खरीदी थी। खरीद के बाद व्यापारियों ने जमीन को प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गिरवी रखकर ऋण लिया। ये कंपनी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी थी। व्यापारी जब ऋण नहीं चुका सके तो प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एस्टेट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद ये संपत्ति कंपनी के अधीन चली गई। आजादी के बाद और साल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कंपनी का स्वामित्व एमपी गवर्नमेंट को मिल गया। इसी के साथ केरल में स्थित बानाची एस्टेट भी प्रदेश सरकार की परिसंपत्ति बन गई। फिलहाल, इसकी कीमत का 280 करोड़ रुपए किया गया है।