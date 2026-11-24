Bhopal Water : मध्यप्रदेश की राजधानी में पेयजल में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यह इतना जहरीला होता जा रहा है कि अब मरीजों पर दवाओं का असर ही खत्म हो रहा है। भोपाल के पानी में जहरीले ई-कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। इसके सेवन से इंदौर में तीन दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया था। जहरीले ई-कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी भोपाल के आदमपुर खंती क्षेत्र सहित अन्य स्थानों के पानी में पाई गई थी, उस पर एंटीबायोटिक भी बेअसर पाया गया है। यह बात सोमवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित विशेषज्ञों के सम्मेलन में कही गई। आइसीएमआर की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों में जांचे गए ई-कोलाई बैक्टीरिया के केवल 18.4 प्रतिशत नमूने ही सेफोटैक्सम दवा के प्रति संवेदनशील मिले। यानी करीब 82 प्रतिशत नमूनों पर इस दवा का असर नहीं मिला। बता दें कि ई-कोलाई कई संक्रमणों का प्रमुख कारण होता है। इससे विशेष रूप से मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है जोकि जानलेवा साबित हो सकता है।