वंदे भारत एक्सप्रेस : फाइल फोटो - ANI
Vande Bharat Express Trains : वंदेभारत एक्सप्रेस, देश की आधुनिकतम ट्रेन है। ये सर्वसुविधायुक्त बनाई गई हैं। वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, इसके बावजूद हर कोई इसमें सफर करना चाहता है। मध्यप्रदेश से भी ऐसी अनेक ट्रेनें चल रहीं हैं। वंदेभारत एक्सप्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल उत्तर भारत में इन ट्रेनों का सबसे बड़ा ठिकाना बनने जा रहा है। यहां के निशातपुरा में एक साथ 6 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी हो सकेंगी।
राजधानी भोपाल के निशातपुरा स्थित कोच फैक्ट्री परिसर में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 146 करोड़ रुपए की लागत से यह काम किया जा रहा है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि सितंबर 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।
डिपो में 6 मेंटनेंस लाइनें बनाई जा रही हैं मतलब यहां एक साथ 6 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी हो सकेंगी। वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो तैयार होने के बाद मध्यम और लंबे समय का रखरखाव भी भोपाल में हो सकेगा। वंदे भारत ट्रेनों का ये काम अभी चेन्नई डिपो में होता है। रेल अधिकारियों के अनुसार निशातपुरा डिपो में एलएचबी कोच वाली ट्रेनों के लिए भी दो पिट लाइनें बनाने का प्रस्ताव है।
डिपो तैयार होने के बाद भोपाल मंडल में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का आवधिक निरीक्षण और रखरखाव यहीं किया जा सकेगा। अभी रानी कमलापति स्थित डिपो में इन ट्रेनों का केवल साप्ताहिक निरीक्षण होता है। वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों के मध्यम और लंबे समय के रखरखाव के लिए भोपाल में पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नई व्यवस्था शुरू होने से यह कमी दूर होगी।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2027 तक पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सुविधाओं के बनने से वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों का आवधिक निरीक्षण भोपाल में ही हो सकेगा। इससे रखरखाव की क्षमता बढ़ेगी। आधुनिक वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जरूरत के अनुसार जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। निशातपुरा के मेंटेनेंस डिपो में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मरम्मत के साथ ही साज-सज्जा का काम भी किया जाएगा।
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