Vande Bharat Express Trains : वंदेभारत एक्सप्रेस, देश की आधुनिकतम ट्रेन है। ये सर्वसुविधायुक्त बनाई गई हैं। वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, इसके बावजूद हर कोई इसमें सफर करना चाहता है। मध्यप्रदेश से भी ऐसी अनेक ट्रेनें चल रहीं हैं। वंदेभारत एक्सप्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल उत्तर भारत में इन ट्रेनों का सबसे बड़ा ठिकाना बनने जा रहा है। यहां के निशातपुरा में एक साथ 6 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी हो सकेंगी।