Slum Free Bhopal : भोपाल को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। सरकार की स्लम फ्री केपिटल बनाने की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन, निगम, बीडीए, हाउसिंग बोर्ड जैसी एजेंसियों ने पांच साल में इस प्लान को जमीन पर उतारने जर्जर और स्लम एरिया हटाने शुरू किए हैं। जनता क्वार्टर हटाने के साथ इसकी शुरुआत की गई है, जो अब अन्य इलाकों तक पहुंचेगी। प्रारंभिक पड़ताल में ये बात सामने आई है कि भोपाल की झुग्गी बस्तियों में डेढ़ लाख से ज्यादा घर हैं। शहर को झुग्गीमुक्त करने के लिए इनके स्थान पर 5 साल में 85 हजार ईडब्ल्यूएस फ़्लैट बनाने होंगे। भेल, वन, औकाफ, निजी व रेलवे की जमीन पर भी झुग्गियां बनी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण हटाने की है। यहां जमीनें प्रशासन ने खाली भी करा लीं तो यहां ईडब्ल्यूएस फ़्लैट का प्रोजेक्ट अटक सकता है।