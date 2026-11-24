Bhopal Builder Sangeeta Ramtani : भोपाल के बिल्डर दंपत्ति संदीप रमतानी और उसकी पत्नी संगीता अब पुलिस की हिरासत मेें हैं। उनपर करोड़ों की ठगी के आरोप हैं। संदीप रमतानी और पत्नी संगीता रमतानी ने देशभर में घूमकर कई लोगों को चूना लगाया। अयोध्यानगर थाने में ही उनके खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। संदीप और संगीता रमतानी ने मेसर्स लैंडमार्क होम्स नाम की फर्म बनाई थी जोकि आवासीय मल्टी का निर्माण करती थी। आरोपियों ने लोगों से मल्टी में निर्माणाधीन फ्लैट की रजिस्ट्री कर पैसे ले लिए। लेकिन न तो उन्हें फ्लैट सुपुर्द किये और न ही पैसे लौटाये। इतना ही नहीं, अधूरे फ्लैट पर बैंक से भी लोन के रूप में करोड़ों रुपए ले लिए। बाद में संदीप रमतानी और संगीता रमतानी फरार हो गए। करीब 2 साल बाद बिल्डर दंपत्ति पुलिस गिरफ़्त में आए तो बेहद हताश दिखे। फैशनेबल जिंदगी जीनेवाली संगीता रमतानी का तो चेहरे का नूर ही गायब हो गया है।