असल में 4 तरह के चतुर्थ श्रेणी कर्मी है। इनमें नियमित, आकास्मिक सेवा, अंशकालीन सेवा और स्थाई कर्मी शामिल है। इनमें भी नियमित सेवा के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की संख्या 35 से 38 हजार है जिसमें करीब 15 हजार कर्मी भृत्य के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी 35 से 38 हजार के पास टायपिंग व कम्प्यूटर ज्ञान अर्थात सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण इन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही थी। जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पता चला कि ये कर्मी पीछे छूट रहे हैं तो उन्होंने शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय लिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को शर्तों के साथ बाध्यता खत्म की थी। अब तक 71 फीसद कर्मी तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पा चुके हैं। इनमें 15 हजार भृत्य भी शामिल है, जो बाबू हो गए हैं।