Sandeep Ramtani : भोपाल के प्रॉपर्टी ठगी और बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी बिल्डर दंपत्ति संदीप रमतानी और उनकी पत्नी संगीता रमतानी की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। आरोपी दंपत्ति को अयोध्या नगर पुलिस ने पहले 23 नवंबर तक रिमांड पर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने दो दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी थी। इस दौरान बिल्डर संदीप रमतानी और उनकी पत्नी संगीता से पुलिस लगातार पूछताछ करती रही। इस बीच आरोपियों की गिरफ्तारी की अंदर की कहानी भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार करोड़ों की ठगी करनेवाले बिल्डर दंपत्ति संदीप और संगीता रमतानी अपने रसूख के दम सालों तक बचते रहे। हाल ही में शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को मामले से अवगत कराया। उन्होंने डीसीपी जोन 2 आदर्शकांत शुक्ला को मामला देखने को कहा। डीसीपी की फटकार के बाद पुलिस को आखिरकार बिल्डर दंपत्ति को गिरफ्तार करना पड़ा।