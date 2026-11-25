ग्वालियर. साइबर अपराध अब सिर्फ लिंक भेजकर खाते खाली करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठित माफिया ने इसे बाकायदा एक कॉर्पोरेट उद्योग (बिजनेस) की शक्ल दे दी है। ठगी की काली कमाई को सुरक्षित ठिकाने लगाने और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ठगों का सिंडिकेट खुद करोड़ों रुपए का अग्रिम निवेश (इन्वेस्टमेंट) कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस ने नवंबर 2026 की पड़ताल में 4,086 ऐसे 'म्यूल अकाउंट्स' (किराये के बैंक खाते) की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल ठगी की पहली कतार (फर्स्ट लेयर) में रकम खपाने के लिए किया गया। चौंकाने वाला पहलू यह है कि थोक में इन 4 हजार से अधिक बैंक खातों को हासिल करने के लिए साइबर सिंडिकेटट ने करीब 2 करोड़ 4 लाख 30 हजार रुपए की भारी-भरकम रकम खर्च की है। यानी औसतन एक खाता 5 हजार रुपए में खरीदा गया।