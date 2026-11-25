वियान मुल्डर। (File Photo- IANS)
South Africa vs Bangladesh 2nd Test: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पारी और 219 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया था।
पहली पारी में बांग्लादेश को महज 91 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 494 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इस तरह मेजबान टीम को 403 रन की विशाल बढ़त मिली। दूसरी पारी में भी बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और तीसरे दिन 49.4 ओवर में 184 रन पर ऑलआउट हो गई।
वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे। उन्होंने पहले 178 गेंदों में 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। इसके बाद दूसरी पारी में महज 11 ओवर में 31 रन देकर 7 विकेट चटकाए।
वियान मुल्डर 1983 में फैसलाबाद में भारत के खिलाफ इमरान खान के बाद एक ही टेस्ट मैच में शतक बनाने और छह या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए।
वहीं, उनका 31 रन पर 7 विकेट सेंचुरियन के मैदान पर टेस्ट की एक पारी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। इस मैदान पर काइल एबॉट ने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन देकर 7 विकेट लिए थे
साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया।
बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 33.3 ओवर में 91 रन पर सिमट गई। महफिजुल इस्लाम ने सर्वाधिक 23 रन बनाए, जबकि मोमिनुल हक ने 18 और तौहीद हृदोय ने 19 रन का योगदान दिया।
साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन और कगिसो रबाडा ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। यानसन ने 10.3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि रबाडा ने 9 ओवर में 23 रन देकर तीन बल्लेबाजों को आउट किया। एनरिक नॉर्टजे ने भी 2 विकेट अपने नाम किए।
दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। मार्क्स एकरमैन ने 138 गेंदों में 23 चौकों और चार छक्कों की मदद से 150 रन की शानदार पारी खेली। टोनी डी जॉर्जी ने 137 गेंदों में 66 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। कप्तान एडेन मार्करम 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वियान मुल्डर ने शतक जड़कर टीम की स्थिति और मजबूत कर दी।
मार्को यानसन ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए। मुल्डर और यानसन के बीच सातवें विकेट के लिए 106 रन की अहम साझेदारी हुई। दक्षिण अफ्रीका ने 115 ओवर में 7 विकेट पर 494 रन बनाकर पारी घोषित कर दी।
साउथ अफ्रीका के 403 रन के विशाल लक्ष्य के दबाव में बांग्लादेश ने दूसरी पारी में अपेक्षाकृत अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम और महफिजुल इस्लाम ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। तंजीद ने 29 और महफिजुल ने 38 रन बनाए।
हालांकि, मुल्डर ने जल्द ही मोमिनुल हक को शून्य और तंजीद को आउट कर बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद यानसन ने महफिजुल को पवेलियन भेज दिया।
कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 101 गेंदों में 34 रन बनाए, जबकि तौहीद हृदोय ने 33 गेंदों में 41 रन की तेज पारी खेली। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी हुई। हालांकि, रबाडा ने हृदोय को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद मुल्डर ने लिटन दास (15), जाकेर अली (2), शोरिफुल इस्लाम (0), शांतो और तस्कीन अहमद (10) को आउट कर अपने 7 विकेट पूरे किए।
मार्को यानसन ने बाकी दो विकेट लेकर बांग्लादेश की दूसरी पारी 184 रन पर समेट दी। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 219 रन से मुकाबला जीत लिया।
बांग्लादेश पर दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने लगातार चौथा टेस्ट मुकाबला अपने नाम किया और WTC 2027 पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की।
इसके अलावा, बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका का टेस्ट क्रिकेट में अजेय रिकॉर्ड भी बरकरार रहा। दोनों टीमों के बीच अब तक 18 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका ने 16 मुकाबले जीते हैं, जबकि दो टेस्ट ड्रॉ रहे हैं।
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