आपको बता दें कि, पिछले दिनों ही ऑटोमोबाइल सेक्टर कारोबारियों ने मेला प्राधिकरण अध्यक्ष के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मेले के माध्यम से वाहन खरीदी में छूट जल्द प्रदान किए जाने को लेकर पत्र दिया था। इसके बाद चैंबर ऑफ कामर्स ने सीएम मोहन यादव के साथ साथ, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा। इसके बाद चैंबर का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर चुका है। इसी मुलाकात में दिये गए आश्वासन के अनुसार, अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मेले में बिकने वाले वाहनों पर यथावत छूट प्रदान करने का आग्रह किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि, जल्द ही सरकार की ओर से इस ठी का ऐलान कर दिया जाएगा।