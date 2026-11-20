2016 के सिंहस्थ में रेलवे ने 2747 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाकर 20.43 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा दी थी। इस बार 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में 3000 से अधिक ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। इनमें ईएमयू और आगे-पीछे इंजन वाली डबल हेडेड ट्रेनें भी शामिल होंगी। मंडल के अधिकारियों के अनुसार मैरी-गो-राउंड और पेंडुलम मॉडल से ट्रेनों का मूवमेंट लगातार बना रहेगा। योजना को राज्य शासन और रेलवे मुख्यालय के समन्वय से अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी इस बार कोशिश सिर्फ ज्यादा ट्रेनें चलाने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है कि श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद रेल परिचालन की रफ्तार न थमे।